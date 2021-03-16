Голикова рассказала, сколько в России безработных среди молодежи

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день молодые люди в возрасте до 29 лет составляют более трети от общего числа зарегистрированных безработных в стране.

"2020 год стал сложным годом и для экономики, и для рынка труда, увеличилась безработица. Я бы хотела сказать, что 34% в регистрируемой безработице сегодня составляют молодые люди в возрасте до 29 лет", - цитирует ее РИА Новости.

Голикова пояснила, что это молодежь, в том числе с высшим образованием "и которые занимаются поиском работы".

Напомним, согласно данным Росстата, численность безработных в России за 2020 год составляет 4,321 млн человек, что на 24,7% выше показателя за 2019 год. Таким образом, число безработных среди молодежи в РФ на данный момент составляет 1,469 млн человек.