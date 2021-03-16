Путин наградил Богуславского и Галицкого за вклад в развитие интернета

Президент России Владимир Путин наградил основателя и генерального партнера фонда RTP Global Леонида Богуславского и президента "Элвис-плюс групп" Александра Галицкого орденами дружбы за вклад в развитие российского интернета, указ об этом размещен на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" наградить орденом дружбы Богуславского Леонида Борисовича <...> и Галицкого Александра Владимировича", - говорится в тексте указа.