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Британский вирус-мутант на Дону?

Британский вирус-мутант на Дону?

Медики Ростовской области зафиксировали изменения  коронавируса, напоминающие британский штамм, заявил руководитель управления Роспотребнадзора в регионе Евгений Ковалев

"Обращаю внимание - эти люди не выезжали за границу", - сказал он на заседании оперштаба области. В этой связи Ковалев отметил, что эти сведения дают основания предполагать, что изменившийся штамм уже свободно циркулирует в регионе.

В то же время он подчеркнул, сославшись на исследования центра "Вектор",  что эти изменения вируса не утяжеляют течение болезни, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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