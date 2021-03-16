Британский вирус-мутант на Дону?

Медики Ростовской области зафиксировали изменения коронавируса, напоминающие британский штамм, заявил руководитель управления Роспотребнадзора в регионе Евгений Ковалев

"Обращаю внимание - эти люди не выезжали за границу", - сказал он на заседании оперштаба области. В этой связи Ковалев отметил, что эти сведения дают основания предполагать, что изменившийся штамм уже свободно циркулирует в регионе.

В то же время он подчеркнул, сославшись на исследования центра "Вектор", что эти изменения вируса не утяжеляют течение болезни, передает РИА Новости.