Бабушка Темрезова стала самым пожилым жителем Карачаево-Черкесии, привившимся от Covid-19

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил на своей странице в Instagram, что члены его семьи, в том числе 93-летняя бабушка, сделали прививки от коронавируса Covid-19.

По его словам, бабушка хорошо перенесла прививку, без особых симптомов. "На сегодняшний день, насколько мне известно, бабушка - самый старший по возрасту человек, который получил прививку от COVID-19 в Карачаево-Черкесии и одна из самых старших в стране", - написал руководитель региона.

Темрезов также подчеркнул, что прививки от коронавируса в республики сделали более 10 тыс человек, около 50% из которых - люди из зоны риска по тяжелому течению Covid-19, то есть те, кто старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии зарегистрированы 19 426 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 17 958 жителей республики, умерли – 67.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 120 млн, из них более 2,6 млн человек скончались. В России выявлены 4 409 438 случаев заражения.