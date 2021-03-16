Жителей Старополья обеспечили бесплатными вакцинами на 63 млн рублей
В управлении по информполитики аппарата ПСК сообщили о том, что около 63 млн рублей выделил федеральный центр Ставропольскому краю на приобретение лекарств для бесплатного применения больными коронавирусом нового типа.
Уточняются, что речь идет о пациентах, получающих медицинскую помощь на дому.
Ранее сообщалось, что за время действия этой меры господдержки, действующей с ноября 2020 года бесплатными лекарствами в регионе было обеспечено 26,7 тыс человек.
Вестник Кавказа
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