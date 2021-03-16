Ильхам Алиев: мы реконструируем разрушенные оккупантами албанские храмы в Хунерли и Туге

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева накануне во время поездки в Ходжавендский ознакомились с Албанскими храмами в освобожденных селах Хунерли и Туг Ходжавендского района.

В храме в селе Хунерли глава государства подчеркнул, что оккупанты хотели арменизировать эту церковь, с этой целью они сделали в ней надписи на армянском языке, но не сумели добиться этого. "Если бы это была армянская церковь, неужели они оставили ее в таком состоянии? Она похожа на хлев, словно хлев, мусорная свалка. Это - наш древний исторический памятник, храм наших удинских братьев. Они приедут и сюда", - заверил Ильхам Алиев.

Президент пояснил, что плачевное состояние, в котором находится албанский храм, служит очередным свидетельством фальсификаций, произведенных оккупантами. Он напомнил, что в Азербайджане христианские храмы находятся под охраной государства, и пообещал, что через некоторое время и эта древняя албанская церковь будет отремонтирована.

Ильхам Алиев подчеркнул, что оккупанты обращались с албанскими церквями так же, как и с мечетями.

В албанской церкви в Туге президент обратил внимание на камни, которые явно были привезены туда позже и также свидетельствуют о попытке фальсификации. "Они не имеют никакого отношения к этому храму. Это - древний албанский храм. Он также будет возвращен нашим удинским братьям. Армяне хотели арменизировать и его, но не получилось и не получится. Отныне Азербайджанское государство будет охранять этот албанский храм", - пообещал он.