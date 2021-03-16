Вынесен приговор убийцам молодого грузинского футболиста

Суд приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы двух несовершеннолетних убийц 19-летнего грузинского футболиста.

Заседание проходило на фоне протестов родных и близких осужденных, которые заявляют о невиновности молодых людей.

19-летний грузинский футболист Георгий Шакарашвили был найден мертвым в реке недалеко от Тбилиси. За несколько дней до случившегося у него произошел конфликт в загородном доме. Следствием было установлено, что Шакарашвили был сильно избит и выброшен в реку, где и захлебнулся.