Таксист в Алматы врезался в дерево от переутомления

В Алматы молодой таксист работал четыре дня подряд, в результате переутомился, вероятно, не справился с управлением и попал в ДТП.

Водитель на Mitsubishi Galant врезался в дерево на пересечении улиц Жандосова-Берегового.

Мужчина не справился с управлением, автомобиль проехал через встречную полосу, залетел на бордюр и врезался в дерево, пишет Sputnik Казахстан.

Прохожие увидели, что водитель находится в машине без сознания. Скорая помощь доставила таксиста с травмами в ближайшую больницу.