Ильхам Алиев рассказал об освобождении Гадрута

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой совершили поездку на освобожденные азербайджанские земли – в Физулинский и Ходжавендский районы. В Физулинском районе Ильхам Алиев заложил фундамент новой автомобильной дороги – из Физули в Гадрут, сообщив, что также будут построены дороги Барда-Агдам и Горадиз-Зангилан.

"Сегодня по пути на освобожденные земли мы проехали через село Гараханбейли. Село Гараханбейли было освобождено в первый день войны – 27 сентября. Именно отсюда, с этого направления мы начали выполнять нашу славную миссию и изгнали противника с наших земель. А сейчас мы занимаемся созидательной работой. Сейчас начинается новый период нашей жизни – период созидания, развития, восстановления наших земель", - подчеркнул глава азербайджанского государства.

Дорога Физули-Гадрут берет начало от строящейся сейчас трассы Физули-Шуша, получившей название Дорога Победы, и в будущем соединится с планируемым шоссе Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли.

По пути из Физули в Гадрут Ильхам Алиев обратил внимание на плачевное состояние местных населенных пунктов, ставших жертвами вандализма оккупационных сил ВС Армении. "Мы едем в освобожденный от оккупации Ходжавендский район и снова становимся свидетелями разрушения всех населенных пунктов вдоль дороги. Все села, города полностью разрушены. Эти разрушения произошли после войны, в период Первой Карабахской войны не было и не могло быть столько разрушений – именно в период оккупации вероломный враг привел города в такое состояние", - указал он.

Один из самых тяжелых примеров этого – сам Физули. "От города не осталось никаких следов. Города нет, он разрушен. Его разрушили армяне. Во время оккупации они приезжали и сносили наши здания, уносили камни, крыши зданий, как воры, как грабители. Это – руины города Физули. Пусть сегодня иностранные круги, защищающие Армению, откроют глаза и посмотрят на их зверства. Кого они защищают?! Ненавистный враг, тридцать лет оккупировавший наши земли, не оставил камня на камне. Посмотрите, в каком состоянии дороги. Эти дороги не видели асфальта тридцать лет", - отметил президент Азербайджана, добавив, что оккупанты ничего не строили, так как понимали, что это не их земля.

В Гадруте Ильхам Алиев поднял государственный флаг. "Поселок Гадрут был освобожден от оккупации 9 октября. Освобождение поселка Гадрут стало возможным в результате успешной военной операции. В первую очередь, были взяты окрестные горы. После того, как азербайджанская армия заняла высоты, расположенные вокруг Гадрута, контроль фактически перешел к азербайджанской армии, и освобождение поселка Гадрут от оккупации стало уже неизбежным", - прежде всего сообщил он.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанская армия не воевала с гражданским населением. "Мы во время войны воевали только против военных формирований, нанесли им поражение и изгнали с наших земель. Что касается гражданского населения, то, по статистике Армении, во время войны погибло около 40 гражданских лиц, и подавляющее большинство их составляли гражданские лица, участвовавшие в военных операциях", - указал президент.

"После освобождения города Джебраил освобождение Гадрута стало событием, обладавшим особым значением для продолжения наших военных операций. Должен также сказать, что город Физули был освобожден после Гадрута – 17 октября. Армянская армия ждала нас в другом направлении. Однако, соблюдая правила войны, правильно выполняя стратегическое планирование, мы после Джебраила освободили от оккупации Гадрут, а вслед за ним – Физули. Должен также сказать, что уже тогда, когда Гадрут находился у нас, руководство Армении, официальные лица, а также некоторые иностранные журналисты, лившие воду на мельницу Армении, заявляли, что Гадрут находится в руках армян. До сих пор не могу понять, почему руководство Армении обманывало свой народ", - сказал он.

"После освобождения Гадрута мы взяли направление на Шушу. Для успешного проведения шушинской операции важно было освободить именно Гадрут. Мы приблизились к Шуше вновь с направления, откуда враг нас не ждал. Пройдя через горы, ущелья, отвесные скалы, взобравшись на эти скалы, мы освободили Шушу от оккупантов. Поэтому гадрутская операция займет особое место в мировой военной науке", - добавил Ильхам Алиев.

"Сегодня по дороге из Баку, вновь проезжая через разрушенный город Физули, я еще раз увидел, какие бедствия учинил армянский вандализм. Пусть некоторые иностранные круги, защищающие их, стоящие сегодня за ними, откроют глаза и увидят, в какое состояние армянский вандализм привел наши города. Все наши города разрушены, все села разрушены, исторические памятники разрушены, мечети разрушены, могилы разрушены, совершены невиданный вандализм, варварство. А мы лишь освободили свои земли. Вот в этот поселок были незаконно привезены и насильно расселены армяне из Армении и других зарубежных стран. Но этот поселок уцелел, ни одно здание не разрушено, не сожжено. Вот отношение азербайджанской армии, вот наш моральный кодекс. А что сделали армяне? Разрушили все наши здания, мечети. В мечетях держали животных. Осквернили наши священные памятники. Дома, построенные азербайджанцами, - армяне незаконно жили в них, - с 10 ноября по 1 декабря сожгли, разрушили, вырубили леса. Разрушили гидроэлектростанцию. Вот в чем разница", - подчеркнул он.

"Сегодня я как Верховный главнокомандующий нашей победоносной армии поднял наш национальный флаг в поселке Гадрут. Этот флаг будет развеваться здесь вечно. Мы, азербайджанцы, отныне вечно будем жить на земле наших предков. Мы восстановим все наши разрушенные города и села, жизнь вернется, люди вернутся, и мы еще раз продемонстрируем всему миру величие нашего народа. Ходжавенд наш, Карабах – это Азербайджан!", - заключил президент Азербайджана.

После этого Ильхам Алиев заложил фундамент дороги Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли, которая в будущем соединится с трассой Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор. Затем президент побывал в близлежащем селе Туг, выразив уверенность, что в скором времени его жители смогут вернутся на родную землю, хотя их дома и были разрушены оккупантами. В Туге и в селе Хунерли он посетил руины двух Албанских церквей.

Финальным пунктом поездки стала знаменитая Азыхская пещера у села Азых. "Эту пещеру открыл в 1960 году азербайджанский ученый, археолог Мамедали Гусейнов, после этого здесь были проведены исследования. Это – одно из поселений древнейшего человека в мире, оно принадлежит истории Азербайджана, является нашим историческим достоянием. Армения незаконно проводила работы в этой пещере, незаконно приглашала ученых из-за рубежа. Они причинили большой ущерб этой пещере, нашему историческому наследию. Они возместят весь этот ущерб. Мы заставим их сделать это. Отныне азербайджанские ученые и приглашенные ими зарубежные ученые будут проводить здесь законные исследования", - поведал Ильхам Алиев.