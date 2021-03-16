Разделение "суперминистерства" окончательно одобрил парламент Грузии

Грузинский парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял пакет законопроектов о реформе правительства и создании нового министерства. Об этом сообщают СМИ.

За одобрение пакета из 58 законопроектов высказались все депутаты единогласно. Законопроект должен быть подписан президентом и опубликован на сайте законодательного вестника, после чего он вступит в силу.

Тогда министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии разделится на министерство образования и науки и особое министерство культуры, спорта и молодежи, пишет Sputnik Грузия.

По предварительным сведениям, Минкультуры возглавит Тея Цулукиани, руководителем министерства образования и науки останется Михаил Чхенкели.