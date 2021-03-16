ЕГЭ в 2022 году может стать другим
Минпросвещения и правительство РФ этим летом решат, в каком формате ЕГЭ будет проводиться в дальнейшем.
"Этот год покажет, насколько эта цифра (количество выпускников, получивших аттестаты при сдаче ЕГЭ - ИФ) стабильна. Дальше экспертному сообществу, регулятору, министерству просвещения, правительству решать, учитывая экспертное мнение, - стоит оставаться в таком (упрощенном) формате или нет", - пояснил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, пишет "Интерфакс".
В прошлом году аттестат получили около 10% от всех выпускников, сдающих ЕГЭ.
"Я хочу подчеркнуть, что к такому упрощенному формату ЕГЭ мы прибегли только в 2020 и 2021 году, понимая, что есть вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.
Упрощение итоговой аттестации в 2020 году привело к увеличению числа медалистов на 30%.
Вестник Кавказа
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