Источники раскрыли истинную стратегию Германии по "Северному потоку-2"

Власти Германии собираются "потянуть" время в разногласиях с США относительно "Северного потока-2", чтобы таким образом добиться завершения проекта, сообщает Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.

На данный момент газопровод уложен уже на 95%, его строительство может быть завершено к осени. В Берлине полагают, что после запуска Вашингтон взглянет на ситуацию по-другому, и его риторика сменится более прагматичной.

"Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия - поставить Соединенные Штаты "перед фактом", что проект уже готов", - отмечено в статье.

Европейские дипломаты заявили также, что в ФРГ уверены в наличии у американских властей желания проводить переговоры по вопросу "Северного потока-2" и искать совместное решение.

Источники в Вашингтоне рассказали Reuters о том, что власти США продолжают взаимодействовать с правительством ФРГ, чтобы уточнить санкционные риски. При этом они обратили внимание, что американская сторона не должна предлагать какие-либо варианты в сложившейся ситуации, так как строящийся газопровод является исключительно проблемой Германии.