Сайт парламента Грузии атакован хакерами

Официальный сайт парламента Грузии подвергся атаке со стороны хакеров, сообщает пресс-служба законодательного органа.

В настоящее время на домене www.parliament.ge ведутся профилактические работы.

"На веб-странице временно ограничена прямая трансляция пленарных заседаний и других мероприятий", - отмечено в сообщении.

Стоит отметить, что это уже вторая атака хакеров на сайты грузинских водоств за последнее время. В конце февраля были атакованы сайты партии "Грузинская мечта" и МВД. Тогда в силовом ведомстве сообщили, что атаки осуществлялись из нескольких зарубежных стран одновременно.