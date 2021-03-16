Россия может перенять опыт Финляндии по снижению соли и сахара в продуктах

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") предложил последовать примеру Финляндии и снизить в готовых продуктах количество соли и сахара.

"Лишний вес, как правило, приводит к сопутствующим хроническим заболеваниям, к примеру, сердечно-сосудистым, опорно-двигательным и другим. <…> Конечно, вопрос надо изучать, но предполагаю, что в этом тоже немалая "заслуга" особенностей питания", - сказал депутат Агентству городских новостей "Москва".

По его словам, с проблемой лишнего веса среди населения необходимо разбираться комплексно - популяризировать ЗОЖ, создавать спортивную инфраструктуру, стимулировать граждан придерживаться сбалансированного питания. "Что касается питания, то я бы предложил изучить опыт Финляндии, где создали программу по снижению потребления соли и сахара, так называемые функциональные продукты питания", - добавил он.

В Финляндии эта мера дала эффект. "И результаты не заставили себя долго ждать: снизился уровень распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, выросла продолжительность жизни", - отметил Менделевич.