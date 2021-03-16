Поклонская предложила построить Дом тиктокера в Крыму

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обратилась с предложением построить в Крыму Дом тиктокера для молодежи.

"Я предлагаю Сергею Аксенову предусмотреть Дом тиктокера - южная резиденция в Крыму. Оборудовать помещение, может быть, на территории какого-то пансионата. В красивом месте, будь то Евпатория, Ялта, Симферополь", - приводит слова Поклонской РИА Новости.

По ее словам, такая идея необходима для того, чтобы тиктокеры летом приезжали в Крым для создания "крутых и классных видеороликов".