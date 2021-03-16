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Граждане Азербайджана и Турции скоро смогут ездить друг к другу по удостоверению личности

Граждане Азербайджана и Турции скоро смогут ездить друг к другу по удостоверению личности

Власти Турции обнародовали точную дату, с которой станут возможны поездки между Азербайджаном и Турцией по новым удостоверениям личности. Соответствующее сообщение распространило Главное управление полиции Турции.

"Граждане двух стран с 1 апреля 2021 года по удостоверениям личности нового типа смогут совершать взаимные поездки", - передает агентство "Анадолу".

Кроме того, уточнили в полиции, срок пребывания без визы увеличен с 30 до 90 дней.

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Вестник Кавказа

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