Авиасообщение России с Великобританией приостановлено до 16 апреля

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за эпидемиологической ситуации в последней.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", - информирует штаб.

Приостановка началась 22 декабря, когда в Великобритании выявили новый заразный штамм коронавируса.