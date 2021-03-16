Депутат блока Пашиняна: оппозиции не удалось развязать политический кризис в Армении

У оппозиции не получилось ввергнуть Армению в политический кризис, заявил депутат от блока "Мой шаг", председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности парламента Андраник Кочарян на заседании комиссии.

Политик призвал протестующих убрать палатки с проспекта Баграмяна, поскольку, считает он, политическая повестка акции исчерпана, уже активно обсуждается поиск политических решений.

"Эти палатки могут понадобиться армии. Акция постепенно превращается в бессмысленное препятствие, поскольку их цель не достигнута, и мы нормально приходим на работу, заседания проводим, все госучреждения нормально действуют", - цитирует Кочаряна Sputnik Армения.

Депутат подчеркнул, что оппозиция не сумела ввести Армению в политический кризис, и теперь она лишь приносит неудобства жителям проспекта, а также поинтересовался у замначальника полиции Ары Фиданяна, сколько будет продолжаться эта ситуация.