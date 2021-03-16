В Алматинской области вводится полный локдаун

Из-за роста заболеваемости карантинные меры усилены в Алматинской области, сообщает пресс-служба акимата.

Отмечается, что за последнюю неделю темп прироста зараженных COVID-19 в области составил 0,6%, за сутки зарегистрировано 99 случаев. Загруженность инфекционного стационара составляет 43%, реанимационных коек - 15%.

Работа детских садов, кафе и ресторанов, мечетей и церквей, общественных бань и транспорта ограничена до 17-ти часов, ТРЦ - до 21-го часа с учетом норм наполняемости. Полный локдаун вводится на выходные дни.

"В связи с высокой миграцией населения между Алматы и областью наблюдается наибольший рост заболеваемости в пригородных районах - Жамбылском, Карасайском, Талгарском, Енбекшиказахском, Илийском. В связи с этим главными санитарными врачами приняты отдельные постановления по усилению ограничительных мер", - заявил аким области Амандык Баталов.

Глава региона также добавил, что все медицинские учреждения области обеспечены необходимым оборудованием и лекарственными препаратами.