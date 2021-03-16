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Греция откроется для российских туристов с 14 мая

Греция откроется для российских туристов с 14 мая

В мае Греция начнет принимать российских туристов, сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

"Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно", - рассказал он на пресс-конференции в рамках выставки MITT-2021, пишет "Интерфакс".

Въезд в Грецию будет возможен если турист привит российской вакциной от коронавируса, имеет антитела или отрицательный ПЦР-тест.

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Вестник Кавказа

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