Роскомнадзор заблокирует Twitter через месяц

Twitter могут заблокировать в России, если через месяц не устранит запрещенный контент, сообщает замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Twitter в должной мере не реагирует на наши запросы, если дело так пойдет и дальше, то через месяц он будет заблокирован во внесудебном порядке", - приводит слова Субботина "Интерфакс".

Вместе с тем, он отметил, что соцсеть может избежать блокировки, если согласится контактировать по вопросу удаления запрещенных данных. По его словам, в ведомстве пока "не отмечают конкретных шагов Twitter по удалению запрещенного контента".

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении трафика Twitter в связи с сохранением материалов с запрещенной в стране информацией.