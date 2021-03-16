99-летний супруг Елизаветы II выписан из больницы

Принц Филипп, герцог Эдинбургский после 28 дней в стационаре покинул больницу, сообщает BBC News.

Госпитализация в частную больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне стала самой долгой в жизни супруга британской королевы.

В больницу он попал 16 февраля, сообщалось, что он проходит лечение от инфекции, не связанной с коронавирусом. 1 марта герцога Эдинбургского перевели в государственную больницу, чтобы провести операцию на сердце в связи с давним заболеванием. Затем он вернулся в частную клинику, где восстанавливался после операции.

В январе Елизавета II и ее супруг привились от коронавируса. Пока герцог Эдинбургский находился в больнице, королева оставалась на изоляции в Виндзоре.