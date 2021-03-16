Глава Крыма не будет наказывать министра культуры за случайную брань

Глава Крыма Сергей Аксенов решил не наказывать министра культуры региона Арину Новосельскую, которая произнесла нецензурное слово из-за неработающей техники на онлайн-совещании, думая, что микрофон выключен.

Аксенов призвал внимательней следить за технической стороной работы. В целом, по его словам, руководитель ведомства, ответственного за развитие культурной сферы, должен вообще не знать такие слова и уж точно не произносить их публично.

"Но за случайные вещи, когда техника переключается, не считаю нужным наказывать", - цитирует главу Крыма "Интерфакс-Юг".