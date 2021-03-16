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Глава Крыма не будет наказывать министра культуры за случайную брань

Глава Крыма не будет наказывать министра культуры за случайную брань

Глава Крыма Сергей Аксенов решил не наказывать министра культуры региона Арину Новосельскую, которая произнесла нецензурное слово из-за неработающей техники на онлайн-совещании, думая, что микрофон выключен.

Аксенов призвал внимательней следить за технической стороной работы. В целом, по его словам, руководитель ведомства, ответственного за развитие культурной сферы, должен вообще не знать такие слова и уж точно не произносить их публично.

"Но за случайные вещи, когда техника переключается, не считаю нужным наказывать", - цитирует главу Крыма "Интерфакс-Юг".

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Вестник Кавказа

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