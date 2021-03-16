В Дагестане задержаны девять участников запрещенной экстремистской организации

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении нескольких жителей Дагестана, которые обвиняются в участии экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба республиканского СК.

Было установлено, что в 2014 году девять жителей Махачкалы вступили в запрещенную в России организацию "Ат-Такфир Валь-Хиджра" и занимались экстремистской пропагандой среди граждан.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 282.2 УК РФ ("участие в деятельности экстремистской организации").