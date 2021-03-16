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Грузинская балерина стала солисткой Нидерландского балета

Грузинская балерина стала солисткой Нидерландского балета

Балерина Саломе Леверашвили стала солисткой Нидерландского национального балета (Dutch National, Het), одного из самых востребованных хореографических коллективов ХХ века, пишет Sputnik Грузия.

Леверашвили попала в солисты из младшей труппы Het после выступления в двух современных постановках театра - в Sarcasmen хореографа Ханса ван Манена и в "Эхо завтрашнего дня" Вубкье Куиндерма. Ее партнер Тимоти ван Поук также переведен в солисты.

Саломе Леверашвили родилась в 1997 году в Тбилиси, в 2016 году окончила Тбилисское государственное хореографическое училище и поступила в труппу Нидерландского национального театра оперы и балета.

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