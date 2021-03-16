Грузинская балерина стала солисткой Нидерландского балета

Балерина Саломе Леверашвили стала солисткой Нидерландского национального балета (Dutch National, Het), одного из самых востребованных хореографических коллективов ХХ века, пишет Sputnik Грузия.

Леверашвили попала в солисты из младшей труппы Het после выступления в двух современных постановках театра - в Sarcasmen хореографа Ханса ван Манена и в "Эхо завтрашнего дня" Вубкье Куиндерма. Ее партнер Тимоти ван Поук также переведен в солисты.

Саломе Леверашвили родилась в 1997 году в Тбилиси, в 2016 году окончила Тбилисское государственное хореографическое училище и поступила в труппу Нидерландского национального театра оперы и балета.