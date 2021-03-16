НАТО обвинил в срыве заседания "Совета Россия - НАТО" Москву

Российская сторона виновна в срыве заседания Совета Россия-НАТО в 2020 году, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на итоговом отчете.

По его словам, в прошлом году организация была склонна к диалогу с Россией для обсуждения вопросов международной безопасности.

"С февраля НАТО неоднократно предлагала России провести встречу в этом формате, однако Москва систематически отказывалась. Это привело к тому, что Совет НАТО-Россия в 2020 году так и не состоялся", - говорится в документе.

Накануне, генсек альянса заявил, что отсутствие прямых военных угроз со стороны России и Китая является заслугой существования НАТО.