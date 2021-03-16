Синоптики: зима не уйдет из Москвы до апреля

В этом году снег исчезнет в Москве только к началу апреля, сообщается на портале "Метеоновости".

"В этом году зима в столичном регионе никак не хочет уступать позиции весеннему теплу. Все расчеты показывают, что и вторая половина марта не обойдется без снега и ночных морозов. Устойчиво отрицательной будет температура в период с 17 по 22 марта", - говорится в сообщении.

Среднесуточная плюсовая температура в московском регионе ожидается только в последние пять дней марта. "Но этого тепла будет недостаточно, чтобы растопить весь снег в городе", - предупредили синоптики.

Текущий март может оказаться холоднее и снежнее многолетних значений.