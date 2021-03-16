Россия приостановила ввоз яблок из Беларуси из-за санкционки

С 17 марта ввоз в Россию яблок из Брестской области Республики Беларусь приостановлен по решению Россельхознадзор.

"Россельхознадзор серьезно обеспокоен продолжающимися попытками ввоза в Россию из Республики Беларусь санкционной продукции. 9 марта было выявлено очередное транспортное средство, перевозившее польские яблоки под видом белорусской продукции, выращенной в Брестской области", - сообщила пресс-служба ведомства.

Яблоки сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным в Беларуси, согласно которому плоды были выращены в республике. "Однако маркировка свидетельствовала о том, что яблоки были выращены в Польше", - подчеркнули в Россельхознадзоре.

"В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции Россельхознадзор с 17 марта 2021 года вводит временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области Республики Беларусь", - отметили в ведомстве.