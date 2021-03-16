Гинцбург: вторую дозу вакцины "Спутник V" можно сделать даже через 60 дней

Можно значительно увеличить промежуток между первой и второй прививками при вакцинации "Спутником V", заявил директор Центра им.Гамалеи Александр Гинцбург.

"Промежуток времени между первой и второй вакцинацией может быть увеличен, причем до 60 дней, то есть до двух месяцев", - сообщил глава центра, разработавшего вакцину, на онлайн-брифинге.

Гинцбург заверил, что увеличение промежутка не повлияет на эффективность вакцинации.

В России обе дозы препарата получили уже более 3,5 млн человек.