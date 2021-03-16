Вынесен приговор сыну Зураба Жвания

Тбилисский городской суд признал Бессариона Жвания, сына экс-премьера Грузии Зураба виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 3 годам лишения свободы.



Жвания был арестован 2 августа 2020 года за покушение на 22-летнего Левана Топадзе, внука бывшего депутата парламента, бизнесмена Гоги Топадзе. Однако позже его решили судить за нанесение вреда здоровью.



Было установлено, что 2 августа Жвания во время конфликта нанес Топадзе несколько ножевых ранений. Врачи сумели спасти жизнь молодого человека.

Напомним, сам Зураб Жвания погиб 3 февраля 2005 года при загадочных обстоятельствах.