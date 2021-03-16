Активисты протестовали против Пашиняна мусорными баками в Ереване

В Ереване группа активистов движения "Азатагрум" ("Освобождение") перегородила с помощью мусорных баков улицу Саят-Нова в центре города. Об этом сообщают СМИ.

Протестующие сообщили, что они не связаны ни с какими политическими силами, акция же их направлена против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Уже через несколько минут после блокирования улицы на место событий прибыли полицейские, они потребовали от митингующих разойтись. Активисты без сопротивления покинули место проведения акции. Мусорные баки возвращали на место с проезжей части сами полицейские, пишет Sputnik Армения.