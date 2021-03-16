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Пьяный авиапассажир устроил дебош в Казахстане

Пьяный авиапассажир устроил дебош в Казахстане

Нетрезвого и буйного пассажира пришлось снять с рейса Актау - Алматы, об этом сообщают казахстанские СМИ.

ЧП случилось накануне. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании SCAT, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, его поведение было деструктивным, он оскорблял членов экипажа и угрожал им.

"Дважды получил предупреждение, на третий раз командир принял решение вернуться с рулежной дорожки на место стоянки, и пассажир был снят с рейса", - цитирует сообщение перевозчика Lada.kz.

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Вестник Кавказа

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