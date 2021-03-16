Движение по Военно-Грузинской дороге вновь возобновлено

Военно-Грузинская дорога, которая была закрыта ночью из-за неблагоприятной погоды, возобновила пропуск машин в штатном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 13:40 по московскому времени Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на вторник движение для грузовиков по Военно-Грузинской дороге запретили из-за плохой погоды в Грузии.