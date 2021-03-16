НАТО приравняла Россию к глобальному потеплению и террору

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая с итоговым отчетом за 2020 год, назвал главные угрозы альянсу.

"Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения - вызовы, которые остались", - перечислил он.

Отдельным вызовом является сближение России и Китая.

"Тот факт, что Китай и Россия больше работают вместе, проводят военные учения, - все это вместе определяет вызовы для НАТО в будущем, поэтому так важно, чтобы НАТО продолжало адаптироваться и реагировать на более сложную обстановку в области безопасности", - заявил Столтенберг.

По его словам, опасения НАТО связаны с подъемом авторитарного Китая и с более напористым и агрессивным поведением России.

Столтенберг отметил, что новый подход альянса к России подробно изложен в стратегии "НАТО - 2030", которую представят на саммите в этом году.

Генсек НАТО добавил, что в прошлом году Россия отклонила все предложения альянса провести заседание Совета Россия - НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что именно в НАТО отказались от предложений России по улучшению отношений.