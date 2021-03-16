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Гинцбург: "Спутник V" защищает от британского штамма коронавируса

Гинцбург: &quot;Спутник V&quot; защищает от британского штамма коронавируса

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российский препарат от коронавируса "Спутник V" способен защитить от британского штамма.

"На сегодняшний день экспериментально проверено в том числе и в лабораториях нашего института, что "Спутник V", сыворотка, полученная от вакцинированных "Спутником V", прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19", - приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Директор центра также добавил, что результаты исследования по защите от других штаммов будут известны через неделю.

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Вестник Кавказа

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