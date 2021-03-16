Владельцы банкетных залов Батуми требуют разрешить им работать

Владельцы и работники залов торжеств собрались у здания правительства Аджарии с требованием разрешить возобновить работу.

Митингующие хотят встретиться с председателем региона Торнике Рижвадзе. По их словам, они остались без дохода, а в банках у них кредиты, сообщает "Спутник-Грузия".

В акции участвуют также музыканты, операторы, фотографы и другие работники ивент-услуг. Они заявляют, что из-за ограничений вынуждены устраивать мероприятия в лесах.

Стоит добавить, что протестующие грозят перекрыть дорогу, если их требования не будут выполнены.