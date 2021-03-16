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Путин и Жапаров завтра запустят золоторудный комбинат в Киргизии

Путин и Жапаров завтра запустят золоторудный комбинат в Киргизии

Президент РФ Владимир Путин завтра по видеосвязи поучаствует в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении Джеруй в Киргизии, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в графике российского лидера на среду есть "весьма важный телемост" в рамках договоренностей президентов России и Киргизии, достигнутых в результате недавнего визита Садыра Жапарова в Москву.

"Жапаров вместе с нашим президентом откроют Таласский золоторудный комбинат", - приводит слова пресс-секретаря Путина ТАСС.

Песков добавил, что предприятие, которое открывается на месторождении Джеруй, на сегодня является "крупнейшей инвестицией российского бизнеса в Киргизии". Он уточнил, что в церемонии открытия на месте примет участие также глава российской "Группы Альянс", а из Москвы в телемосте примут участие представители банка ВТБ, при поддержке которого воплощается в жизнь проект.

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Вестник Кавказа

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