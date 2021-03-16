Третий этап туров по России с кешбэком стартует 18 марта

В России с 18 марта по 15 июня можно будет приобрести туры по стране по программе кешбэка, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Программа туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта с 0:01 по московскому времени. Распродажа продлится до 15 июня. Поездки в рамках программы будут возможны с момента старта программы и до 30 июня", - рассказала она на открытии туристической выставки MITT 2021 в выставочном центре "Крокус-Экспо", пишет "Интерфакс".

Она отметила, что весна считается низким сезоном, но это отличное время для путешествий. "На целом ряде горнолыжных курортов можно кататься на лыжах", - добавила Догузова.

В программе участвуют отели, туроператоры, турагентства, онлайн-агрегаторы. По программе можно приобрести как отдельно размещение в отеле или санатории с лечением, так и турпакет с перелетом, экскурсиями, питанием.

Сумма кешбэка составит 20% стоимости тура, но не более 20 тыс рублей. Получить его могут пользователи карты "Мир", зарегистрированной в программе лояльности.