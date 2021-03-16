Создатели "Спутника V" гарантировали отсутствие смертей после вакцинации

Ни одного летального исхода не произошло после вакцинации российским "Спутником V", рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, создавшего препарат, Александр Гинцбург.

По его словам, привитые этой вакциной могут быть уверены, что им не придется ложиться в больницу, вирус у них не попадет в легкие.

"То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборе испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были защищены", - цитирует Гинцбурга ТАСС.

Директор центра добавил, что на сегодня было изготовлено более 10 млн доз "Спутника V".