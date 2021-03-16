Контрольных работ в российских школах станет меньше

Рособрнадзор планирует сократить количество контрольных работ в школах.

"Перечень контрольных работ и замеров должен быть приведен в порядок, ограничен в количестве", - заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что "у ребят должно быть время на обучение".

По словам Музаева, Рособрнадзор уже давно дискутирует по этому вопросу с регионами.