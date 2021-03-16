Ереван прокомментировал угон армянского самолета в Иран

Лайнер Boeing 737-300 авиакомпании Fly Armenia Airways, попавший по неизвестным причинам в Тегеран, пока не возвратился в Армению, детали рассказал на брифинге в парламенте замдиректора Службы национальной безопасности РА Тигран Арутюнян.

Сообщения об угоне армянского самолета в Иран появились 22 февраля. Комитет гражданской авиации Армении опроверг эту новость, однако исчерпывающего официального комментария на эту тему пока не поступило.

Арутюнян, общаясь с журналистами, напомнил, что уже открыто уголовное дело по признакам ст.221 УК РА "Угон или захват воздушного судна, водного судна или железнодорожного подвижного состава".

"Проводится работа по возвращению самолета. Насколько мне известно, уже достигнута договоренность с иранской стороной", - цитирует его Sputnik Армения.

Причиной же того, что возвращение воздушного судна в Армению так и не состоялось, чиновник назвал "технические неполадки".