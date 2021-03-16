Спасатели устраняют последствия оползня на автодороге в Дагестане

Ликвидация оползня на трассе Махачкала – Буйнакск – Гуниб началась сегодня с 8:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

В ведомстве отметили, что для расчистки дороги привлечено восемь единиц техники. Все восстановительные работы планируется завершить сегодня до 17:00 по московскому времени.

Сход оползня произошел ночью на 4-м километре дороги Махачкала – Буйнакск – Гуниб, в связи с чем был закрыт перевал на участке км 3 – км 12.