В Казахстане отменили вступительные экзамены в колледжи

Минобрнауки Казахстана принял решение об отмене вступительных экзаменов в колледжи для выпускников девятых классов.

"В соответствии с новым механизмом вступительные экзамены в колледжи отменяются, за исключением специальных испытаний по педагогическим, медицинским и творческим специальностям", - заявила заместитель министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асылова в ходе расширенного заседания комитета мажилиса по социально-культурному развитию, пишет Sputnik Казахстан.

"Если ранее управления образования среди колледжей размещали сами госзаказ, то есть одному колледжу давали по 200-300, 100 человек, то по новому механизму абитуриенты будут сами выбирать колледжи и специальности", - добавила она.

Приказ об отмене вступительных экзаменов отправлен на регистрацию в министерство юстиции, уточнила Асылова.