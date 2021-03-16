Воровать и портить имущество на железной дороге стали в 2,5 раза чаще в Армении

Число краж и порчи имущества на железной дороге выросло в 2,5 в Армении. Такое сообщение опубликовано на сайте Южно-Кавказской железной дороги.

"С 1 января текущего года по 15 марта зафиксировано 22 случая противозаконных действий против подведомственной инфраструктуры компании "Южно-Кавказская железная дорога", что в 2,5 раза больше числа происшествий, зафиксированных за аналогичный период 2020 года", - сказано в нем.

В числе преступлений - кражи и попытки краж, порча имущества и инфраструктуры, а также повреждения подвижного состава, что несет угрозу безопасности движения. Среди краж наиболее распространены похищения силовых кабелей и кабелей связи.

Уточняется, что за весь прошлый год был зарегистрирован всего 31 аналогичный случай.