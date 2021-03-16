Кубанских полицейских задействуют в борьбе с расклейщиками объявлений

В Краснодаре с наступлением весны снова активизировались расклейщики объявлений – ситуация стала настолько тревожной, что горадминистрация посвятила ей планерку, пока коммунальщики продолжили чистить заборы, дорожные знаки и остановки от "рекламного мусора".

Мэр Краснодара Евгений Первышов предложил сотрудникам УМВД разработать меры по борьбе со стихийными "рекламщиками" и найти правовое основание для воздействия на них.

"Бич города - это расклейка объявлений. У нас просто человеческих рук не хватает, чтобы это все убирать, потому что объявления клеятся за несколько секунд, а отмывать столб или остановку приходится несколько часов", - сказал глава краевого центра, призвав искать заказчиков рекламы, которые дают задания исполнителям, - передает портал Юга.ру.

Мэр призвал жителей города обращать внимание на незаконную расклейку и препятствовать этому, - добавили в пресс-службе городской администрации.