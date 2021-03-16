Так азербайджанские беспилотники решают задачи на масштабных военных учениях (ФОТО/ВИДЕО)

В министерстве обороны Азербайджана показали, как выполняют свои задачи расчеты беспилотных летательных аппаратов на масштабных оперативно-тактических учениях. Соответствующие фотографии и видеозаписи опубликованы на сайте ведомства.

В министерстве пояснили, что расчеты БПЛА ведут разведку на различных высотах, они также занимаются обнаружением условных позиций, в том числе целей, в глубине обороны условного противника.

Все полученные данные передаются на пункты управления.