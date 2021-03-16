В России резко сократилась доля одобренной ипотеки

Доля одобренной ипотеки в России опустилась до минимума за четыре года, пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков Национальное бюро кредитных историй.

В феврале доля одобрений составила 63,8%, треть желающих взять ипотеку получили отказ. Показатель такого уровня (63,9%) в последний раз был зафиксирован в феврале 2017 года.

Требования по одобрению ипотеки в 2020 году ужесточались российскими банками несколько раз. По мнению аналитиков, тенденция связана с ростом неопределенности, удорожанием жилья и падением числа платежеспособных граждан.

Также эксперты не исключили, что рост отказов связан с притоком "легкомысленных заявок" на ипотеку.