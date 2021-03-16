Главная » Новости

Ильдар Абдразаков стал "Заслуженным артистом России"

Ильдар Абдразаков стал &quot;Заслуженным артистом России&quot;

Оперный певец Ильдар Абдразаков удостоен звания "Заслуженного артиста России", следует из указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу - художественному руководителю автономной некоммерческой организации "Международная академия музыки Елены Образцовой", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.

Звания также присвоили артистам Большого симфонического оркестра имени Чайковского Алексею Камешу, Михаилу Шиленкову и Дмитрию Шарову, актрисе РАМТ Дарье Семеновой и другим.

Стоит добавить, что звание "Заслуженный работник культуры России" получил первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов.

 

670 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!