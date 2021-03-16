Ильдар Абдразаков стал "Заслуженным артистом России"
Оперный певец Ильдар Абдразаков удостоен звания "Заслуженного артиста России", следует из указа президента РФ, опубликованного на портале правовой информации.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу - художественному руководителю автономной некоммерческой организации "Международная академия музыки Елены Образцовой", город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
Звания также присвоили артистам Большого симфонического оркестра имени Чайковского Алексею Камешу, Михаилу Шиленкову и Дмитрию Шарову, актрисе РАМТ Дарье Семеновой и другим.
Стоит добавить, что звание "Заслуженный работник культуры России" получил первый заместитель гендиректора-худрука "Геликон-оперы" Владимир Горохов.
Вестник Кавказа
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