Киргизия приостановила вопрос о поставке AstraZeneca

Вакцинация от коронавируса в Киргизии может начаться в апреле, использовать собираются два препарата - российский "Спутник V" или китайский Sinopharm.

Глава Минздрава республики Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что рассмотрение вопроса о поставке вакцины AstraZeneca приостановлено, ранее ожидалось, что более 500 тыс доз этой вакцины поступят в Киргизию в марте по программе COVAX.

"Мы полностью не отказались от этой вакцины, но обсуждали ситуацию с ней в Европе, поэтому приостановили... Сейчас параллельно идут переговоры с COVAX насчет других вакцин. Мы должны в первую очередь думать о безопасности своих граждан", - пояснил министр, пишет Sputnik Киргизия.

Препарат AstraZeneca повышает риски тромбоза, зафиксировано несколько смертей после вакцинации. О приостановке использования AstraZeneca сообщили уже Дания, Норвегия, Швеция, Болгария, Таиланд, Индонезия, Ирландия, Исландия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды. Вакцинацию препаратом отдельных партий прекратили Италия, Румыния, Австрия, Латвия, Литва, Люксембург и Эстония.