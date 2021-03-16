Часть Махачкалы оставили без водоснабжения из-за грязной воды

Власти дагестанской столицы были вынуждены временно приостановить подачу воды в некоторые районы Махачкалы из-за угрозы ее загрязнения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"По причине таяния снега и попадания этой грязной воды в канал имени Октябрьской революции руководством "Махачкалаводоканала" было принято решение перекрыть шлюзы в Хушетское водохранилище, временно отключив водоснабжение частично в Советском и Ленинском районах Махачкалы (около 36 тыс жителей, в том числе 9 тыс детей)", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Городские власти ведут мониторинг ситуации, временно без водоснабжения остаются 49 многоэтажных и свыше 4,5 тыс частных домов, а также социально-значимых объекта. Подвозить чистую воду будут 10 водовозов, - говорится в сообщении.